Ilrestodelcarlino.it - "E’ una zona trafficata, serve attenzione"

"I dati, per quanto riguarda il Viale della Vittoria, non sono affatto allarmistici. La gente si lamenta che le auto vanno troppo veloci? Ok, ma bisogna capire cosa intendano per ´troppo veloci´". Il Comandante della polizia locale dorica, Marco Ivano Caglioti ci illustra per filo e per segno la situazione relativa ai sinistri al Viale. "Vorrei fare una premessa in merito alla percezione soggettiva del problema". Prego. "Io mi lamento di una cosa perché la vedo in una certa maniera. Quando dico che una persona va veloce, lo dico rispetto a cosa? Qual è il parametro che assumo a riferimento? Quando il bus gira, in prossimità di una curva, chissà quale manovra sembra che faccia. E magari invece procede a 20 chilometri orari. Questo perché il bus è un mezzo con una massa elevata. Se io sono un conducente prudente, che va solitamente a 30, anche chi va a 60, per me, procede ad alta velocità.