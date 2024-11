Ilfattoquotidiano.it - Chris Martin ferma il concerto a Sidney per aiutare un bambino “pressato” dalla folla – Il video è virale

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Era quasi “schiacciato”mentre cercava di vedere ildei Coldplay mase n’è accorto e hato tutto per metterlo in salvo. Stiamo parlando di un, un piccolo fan della band accorso al live di Sindey e in difficoltà a causa della grande quantità di persone con lui nella zona di fronte al palco. L’accaduto si vede in unche è diventatosu TikTok e che è stato ripreso dal Daily Mail. “Puoi sederti qui, non devi stare così”, le parole che avrebbe detto il frontman della band secondo il tabloid. “Sediti proprio lì piccolo. meglio? Ci prendiamo cura di te” ha detto la star britannica prima di continuare a cantare. “Che classe”, “Lo amo proprio”, “La parte più bella della serata”, alcuni commenti dei fan sotto al post pubbicato su TikTok.