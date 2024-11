Oasport.it - Chi vince le ATP Finals? Le quote dei bookmakers per le scommesse: Sinner e Alcaraz in prima fila

Il grande giorno è arrivato. Il PalaAlpiTour freme per la quarta edizione delle ATP, che si tiene a Torino per la quarta volta consecutiva. Non sappiamo in quanti, ai tempi della ‘volta’ del 2021, si sarebbero attesi che un giorno nemmeno così lontano il favorito d’obbligo della competizione aveva sangue italiano nelle vene. E invece Jannikè riuscito nell’intento di diventare uno dei, se non il maschio alfa del circuito maggiore, tanto da essere il favorito del torneo di fine anno.Il numero uno al mondo è dato da tutti come il candidato numero uno al successo. Vuoi la finale dello scorso anno persa con Novak Djokovic, vuoi anche il fatto che si giochi sulla sua superficie preferita, il cemento indoor, Jannik parte in primissima: un suo successo viene pagato 2,25 dalle principali agenzie di, che lo rendono dunque il principale cavallo su cui puntare.