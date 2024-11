Metropolitanmagazine.it - Carmen Cespedes, chi è la madre di Francesca e Filippo De André e la battaglia con l’ex Cristiano

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

è di origini spagnole, ha conosciutoDequando erano giovani e hanno avuto due figli,, nati nel gennaio del 1990.La forte personalità diDe Andrè ha portatoDea chiudere il matrimonio, ma i rapporti con i figli non sono stati meno complessi, come raccontato dalla figliaDe Andrè in diverse occasioni, che ha fatto luce anche sul complicato legame con l’altra figlia Alice.“Mio padre ha massacrato di botte mia figlia Alice, come prova, ho il suo racconto, quello di suae la parola dello psicologo che la sta seguendo, Alice ha sempre provato a dirmi che mio padre era cambiato, ma la verità è un’altra e ora? è venuta fuori” disse qualche anno fa la figlia diDea Pomeriggio Cinque.