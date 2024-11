Anteprima24.it - Buonajuto: “Tutti in strada contro la criminalità il 13 novembre”

Tempo di lettura: 2 minuti“Gridiamo il nostro no alle mafie! Da Ercolano facciamo, ancora una volta, sentire la nostra opposizione a ogni forma di illegalità, scendendo inil prossimo 13, anniversario dell’uccisione di Salvatore Barbaro, vittima innocente uccisa per errore, semplicemente perché guidava la stessa auto di un boss”. E’ l’appello di Ciro, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci. “Mercoledì 13, infatti – prosegue – istituzioni, studenti, associazioni antiracket, forze dell’ordine e cittadini saranno inper far sentire forte la propria voceogni forma di illegalità. Non è una data casuale: era il 13del 2009 quando il giovane cantante di Ercolano fu ucciso per errore perché aveva la stessa automobile del boss.