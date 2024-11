.com - Amsterdam: manifestazione filo-palestinese, decine di arresti. Netanyahu ai tifosi: “Non andate a vedere Francia-Israele”

Leggi l'articolo completo su .com

Non si placano le tensioni addopo Ajax-Maccabi. Ancora tensione per le strade diallaorganizzata oggi, domenica 10 novembre 2024, nonostante il divieto delle autorità.disono stati effettuati dalla polizia in tenuta anti-sommossa in un crescente clima di tensione. Una ferocia che ha sollevato un’ondata di indignazione .L'articolodiai: “Non” proviene da Firenze Post.