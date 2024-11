Quifinanza.it - Abbiamo un problema con l’uva italiana, produzione in calo e prezzi in aumento

da tavolasi trova ad affrontare un’annata complessa, segnata da numerosi problemi che rischiano di compromettere la competitività del settore.I dati forniti da Ismea nel report “Tendenze – Frutta fresca” di ottobre 2024 dipingono un quadro difficile, con unaridotta sia rispetto al 2023 che rispetto al potenziale produttivo del paese.Perchéuncon, la situazione in ItaliaLa causa principale deldelladi uva in Italia è, secondo gli esperti, da attribuire alla riduzione delle superfici coltivate nelle aree tradizionalmente più importanti, come Bari, Barletta, Andria, Trani e Catania, che sta limitando l’offerta. Ma non solo, a ciò si aggiunge l’impatto negativo della siccità, che ha compromesso ulteriormente la capacità delle viti di svilupparsi adeguatamente, riducendo il volume complessivo della raccolta.