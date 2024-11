Gaeta.it - Sciopero generale indetto da Cgil e Uil: le motivazioni della protesta del 29 novembre 2024

Facebook WhatsAppTwitter Il 29segnerà una giornata diproclamata dalle organizzazioni sindacalie Uil, in segno dicontro la manovra di bilancio del Governo. I sindacati sottolineano che questa manovra non solo taglia fondi vitali per settori come sanità, istruzione e trasporti, ma non affronta nemmeno i problemi legati a salari e pensioni stagnanti. L’azione diculminerà in una manifestazione regionale a Genova, che si preannuncia come un’importante occasione di mobilitazione per lavoratori e pensionati di fronte a una situazione economica critica.Motivi dello: tagli e mancanza di investimentie UilLiguria hanno chiarito i motiviloroattraverso una nota ufficiale. Al centro delle rivendicazioni c’è la denuncia di un’azione governativa che sta togliendo risorse a settori fondamentali.