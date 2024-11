Anteprima24.it - Omicidio Vassallo, don Patriciello: “Il coinvolgimento di un Carabinieri è un colpo al cuore”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sapere che anche un ex carabiniere, lo stesso che per anni veniva a Caivano per contrastare la criminalità nella piazza di spaccio più grande d’Europa, è stato arrestato per l’del Sindaco pescatore Angeloè unal. Spero non sia così”. Lo ha detto don Maurizio, parroco anti camorra di Caivano, intervenendo a Benevento alla prima lezione del corso della Scuola di formazione socio-culturale, promosso dall’Associazione no profit “Res Publica – Amici del sen. di Mino Izzo”, cui hanno preso parte circa seicento studenti.“Purtroppo – ha aggiunto don– per colpa di politici ladri le colpe le paga il politico onesto”.L'articolo, don: “Ildi unè unal” proviene da Anteprima24.