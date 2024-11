Quotidiano.net - Mps batte le stime e vola in Borsa. Unipol frena ma conferma i target

Il Monte dei Paschi brinda a una trimestrale oltre le attese e sila pedina più pregiata del prossimo risiko bancario. L’istituto senese, infatti, è sotto stretta osservazione in vista del collocamento di una quota del 26,7% detenuta dal Tesoro, previsto entro fine anno, e Piazza Affari lo premia. Merito di un utile che, nei primi 9 mesi dell’anno, è balzato a quota 1,57 miliardi, in crescita del 68,6% sul 2023, per effetto del miglioramento della gestione operativa e di benefici fiscali per quasi mezzo miliardo. Numeri che consolidano la fiducia del ceo Luigi Lovaglio di superare ildi 1,3 miliardi, con un risultato ora atteso a fine 2024 "tra 1,3 e 1,4 miliardi". Il terzo trimestre ha contribuito con utili per 407 milioni, superiori ai 323 milioni del consensus, con il margine di interesse che cresce dell’1,8% sul secondo trimestre e compensa il calo del 3,9% delle commissioni.