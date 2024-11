LIVE – Roma-Bologna Juric in conferenza stampa DIRETTA

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Alle 12:00 di oggi, sabato 9 novembre, l’allenatore della, Ivanparlerà inalla vigilia della partita contro il, valevole per la dodicesima giornata di campionato e in programma alle 15:00 di domenica 10 novembre nella cornice dell’Olimpico. Tanti i temi caldi: la formazione, l’avversario, ma naturalmente anche la solidità della panchina del tecnico croato, a rischio esonero (per lasarebbe il secondo stagionale) alle porte della sosta nazionali. Laha 13 punti in classifica, frutto di tre vittorie e quattro pareggi, e in caso di sconfitta registrerebbe il suo peggior avvio dopo le prime 12 partite stagionali di un campionato di Serie A negli ultimi 20 anni (13 punti anche nel 2004/05 a questo punto della stagione). Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 12:00.