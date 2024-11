Quotidiano.net - 'L'amica geniale 4', l'età adulta di Lila e Lenù nel capitolo finale della serie

Sono passati due anni dalla terza stagione de 'L''. Alla regia c'era Daniele Luchetti e ad interpretarerispettivamente Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Solo nell'ultimo episodio, nel bagno di un aereo che la portava lontano dalle sue figlie e da suo marito per amore di un altro uomo, abbiamo visto il voltoLunù interpretata da Alba Rohrwacher in un ideale passaggio di consegne tra le due attrici. Ora con 'Storiabambina perduta' debutta ufficialmente la quarta e ultima stagioneHbo-Rai Fiction tratta dalla saga letteraria firmata da Elena Ferrante. Lunedì 11 novembre i primi due episodi su Rai 1 per cinque prime serate che si protrarranno fino a lunedì 9 dicembre. Presentata lo scorso agosto al Tribeca Film Festival e passata recentemente in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, 'L'- Storiabambina perduta' vede alla regia Laura Bispuri dopo le prime due stagioni dirette da Saverio Costanzo – che rimane in veste di produttore esecutivo e sceneggiatore insieme a Francesco Piccolo e Laura Paolucci – e la terza diretta da Luchetti.