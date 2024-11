Zonawrestling.net - James Romero critica aspramente Dave Meltzer: “Patetico usare la salute di Dutch Mantell per scopi personali”

è stato una figura chiave nel giornalismo di wrestling per decenni. Dal 1983, ha pubblicato e curato il Wrestling Observer Newsletter, considerato per lungo tempo una delle principali fonti di notizie sul wrestling professionistico. Nonostante il successo però, negli ultimi anni, i suoi report e le sue fonti sono stati sottoposti a un crescente controllo, critiche e controversie, con alcuni recenti passi falsi che hanno messo in seria discussione la sua credibilità. Nell’ultimo numero del “Wrestling Observer Newsletter”,ha riportato notizie sul GoFundMe die su come Tony Khan abbia fatto una generosa donazione. Anche Chris Jericho ha contribuito con una somma importante, ma poi la situazione ha preso una piega diversa.ha un podcast in cui in passato ha parlato della AEW.