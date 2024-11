Inter-news.it - Inzaghi e le rotazioni, quanto è cambiato! E l’Inter ora vola – CdS

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Se un tempo, Simoneveniva accusato di far giocare sempre gli stessi, adesso la storia è cambiata. Sa gestirein modo perfetto.TURNOVER – Il cambiamento diin questi anni, che lo ha trasformato da buon allenatore in rampa di lancio ad allenatore top in Europa, lo si vede anche dalla gestione della sua squadra. Se un tempo, infatti, si accusava il tecnico deldi far giocare sempre gli stessi e non ruotare quasi mai, adesso invece la musica è cambiata.vince proprio perché tutti si sentono protagonisti.ha piena fiducia nei suoi uomini e questo inizio di stagione fa giurisprudenza. In Champions League, ad esempio, contro due super big come Manchester City e Arsenal,ha avuto la forza di cambiare 4-5 titolarissimi. Il risultato: un pareggio all’Etihad e una vittoria a San Siro.