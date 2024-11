Gaeta.it - Intensificazione dei controlli di sicurezza in provincia di Latina: le operazioni della Polizia

Facebook WhatsAppTwitter Le forze dell’ordinedi, sotto il coordinamentodi Stato, stanno attuando un’importante serie dinell’ambito del progetto “Alto Impatto”. Questa iniziativa mira a rafforzare lapubblica e a ridurre le attività criminali in aree già identificate come problematiche. La presenza di pattuglie interforze nelle zone più degradateevidenzia un impegno serio e volto a contrastare non solo la criminalità ma anche le problematiche legate alla presenza di cittadini stranieri e senza fissa dimora.Dettagli delleinterforzeIl piano di azione ha coinvolto diverse forze, tra cui ladi Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e laLocale. I posti di controllo e le perquisizioni sono stati intensificati in specifiche aree come Villaggio Trieste, la zona nuove autolinee, il quartiere Nicolosi, piazza Santa Maria Goretti, via Don Morosini, via Pier Luigi Nervi , e Via Bruxelles .