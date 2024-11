Ilgiorno.it - Il caso Adriatici: per il giudice la morte di El Boussettaoui “fu omicidio, non difesa”. E il pm rinuncia all’incarico

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Pavia – Cambia il capo d’imputazione, cambia anche il pm titolare dell’indagine a carico di Massimo, 50enne ex assessore leghista del Comune di Voghera che il 20 luglio 2021 aveva ferito mortalmente con un colpo di pistola il trentanovenne Youns El. Mercoledì ladel tribunale di Pavia Valentina Nevoso ha ordinato la modifica del capo d’imputazione da eccesso colposo di legittimadoloso (“quantomeno con dolo eventuale”), ritenendo “che il fatto sia diverso da come descritto nel decreto che ha disposto il giudizio immediato”. E il pubblico ministero Roberto Valli ha espresso la volontà di non occuparsi del nuovo fascicolo. Ora sarà il procuratore della Repubblica di Pavia Fabio Napoleone, insieme al procuratore aggiunto Stefano Civardi, a gestire il nuovo procedimento.