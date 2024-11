Oasport.it - Golf, Waring resta al comando dell’Abu Dhabi HSBC Championship ad un round dal termine. Laporta stabile in top ten

isti del DP World Tour continuano ad offrire grande spettacolo nel penultimo appuntamento di un lungo e faticoso 2024. Siamo infatti arrivati aldel terzodi un equilibrato Abu(montepremi 9 milioni di dollari) con Paulche si conferma in vetta. L’inglese guida la leaderboard con lo score di -18 (229 colpi) ma inizia a sentire la pressione chiudendo la giornata con un balbettante +1.Per l’anglosassone una lunghezza di margine sul danese Niklas Norgaard e tre sul quartetto composto dal connazionale Tommy Fleetwood, dall’irlandese Shane Lowry e dall’altro danese Thorbjorn Olesen. Classifica cortissima con ben 27isti racchiusi in 7 colpi a 18 buche dalla conclusione. In settima posizione con il punteggio di -14 troviamo il belga Thomas Detry, lo scozzese Robert Macintyre, il francese Ugo Coussaud, il danese Nicolai Hojgaard, l’inglese Tyrrell Hatton ed infine Francesco