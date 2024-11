Ilgiorno.it - Fuochi d’artificio in sordina: "Così salvaguardiamo tutti"

Spettacolo pirotecnico sì, ma soft. È la decisione del sindaco Alex Severgnini che, dopo un confronto con la Pro loco di Capergnanica e Passarera e di alcuni proprietari di animali, ha deciso che lo spettacolo pirotecnico della sagra di San Martino, in programma in questo weekend con gran finale domani, sarà fatto cona basso impatto acustico. "Isilenziosi non risultano completamente muti – ha detto il sindaco – ma il loro impatto sonoro risulta estremamente inferiore rispetto a quelli tradizionali. Il ricorso anon esplosivi, inoltre, consentirà di garantire la sicurezza e tranquillità degli animali d’affezione, i cui proprietari da tempo sollecitavano un intervento volto a garantire la sicurezza di cani e gatti, oltre alla tutela della fauna selvatica e delle persone più vulnerabili e fragili".