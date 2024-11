Lanazione.it - Firenze, la storia del caffè con colazione al cinema: accade alla Compagnia

, 9 novembre - Ladelitaliano nel mondo nel documentario “The Rise of Espresso” di Enrico Ventrice a cura dell’mia delEspresso, un racconto corale daa New York passando per il Brasile, è uno degli eventi di chiusura dell’ultima giornata della 65 edizione del Festival dei Popoli, domenica 10 novembre alle ore 11. Il documentario è il racconto corale di come gli emigranti italiani siano stati i primi grandi ambasciatori delespresso nel mondo: daa New York, passando per le piantagioni del Brasile. Prodotto con l’mia delEspresso il documentario è un omaggio per celebrare lae la rinascita dell’espresso, celebrando il suo percorso e quello degli italiani che lo hanno trasformato in una bevanda iconica, tramandando la loro passione, la loro esperienza e le loro macchine di generazione in generazione.