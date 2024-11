Dilei.it - Federica Petagna, il segreto del tentatore: cosa è successo prima del Grande Fratello

A Temptation Island si era fatta notare suscitando una certa tenerezza, il suo era il ruolo della ragazza troppo giovane, fidanzata ancora bambina, il cui il compagno dispotico ha vietato persino le pizze con le amiche. Così lo ha saggiamente lasciato per volare al, senza passare dal via. Ma forse ha confuso i due programmi, perché anche dietro la porta rossacontinua a portare l’attenzione sulle proprie relazioni amorose. Finita la storia con Alfonso, iniziata quella con Lorenzo, spunta adesso un terzo uomo misterioso.Giovanni De Rosa: “Sono stato con”“Conho avuto un rapporto che va oltre l’amicizia, per me è una persona importante”: sono queste le inattese parole di Giovanni De Rosa, tra i tentatori dell’ultima edizione autunnale di Temptation Island.