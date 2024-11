Liberoquotidiano.it - Enna: suicidio studentessa, mercoledì l'autopsia su corpo Larimar

Palermo, 9 nov. (Adnkronos) - Verrà eseguitapomeriggio l'suldi, laquindicesse di Piazza Armerina () che si tolta la vita martedì nel giardino di casa, con una corda a un albero. E' stato il procuratore per i minorenni di Caltanissetta, Rocco Cosentino, a disporre l'sulla giovane, dopo che ilera stato restituito dalla Procura dialla famiglia che aveva già organizzato il funerale. Il Procuratore Cosentino ha disposto il sequestro della salma a dil'aveva restituita alla famiglia. I magistrati per i minori indagano al momento per istigazione al, ma resta contro ignoti.Sul cadavere erano stati eseguiti subito dopo la sua morte esami tossicologici di cui si attendono i risultati. I familiari continuano a sostenere che la ragazza sarebbe stata vittima di bullismo ma che alcuni compagni o compagne di scuola avrebbero fatto girare delle foto intime.