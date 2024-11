Quotidiano.net - Elodie e Ferro: "Insieme, ed è sempre questione di Feeling"

di. Per quanto scontato possa apparire il riferimento al venerato duetto di Mina con Cocciante, l’incontro dicon Tizianotra le carnali voluttà del loro nuovissimo singolo, rimanda al faccia a faccia fra numeri uno che fu al tempo quella canzone benedetta dal dio delle hit-parade. E quindi non solo per le memorie scatenate, neanche tanto involontariamente, da un titolo come. Lui con la barba di tre giorni, lei svestita come d’abitudine, amoreggiano davanti alla macchina da presa dei Morelli Brothers in un mix bianco e nero di ancheggiamenti e di sguardi glamour da spot di fragranza griffata. "Sono una persona istintiva, e devo ammettere che questo sodalizio esisteva già nella mia mente, dovevamo solo capire quando sarebbe stato il momento giusto per realizzarlo" dice l’uomo delle sere nere.