Amica.it - Dal cappotto statement agli accessori bold, dal mix di motivi plaid alle texture 3D

Leggi l'articolo completo su Amica.it

In fatto di moda, niente fa più autunno delle stampe check. Con i loroeffettoe i colori spesso in linea con la stagione, hanno il potere di comunicare in un attimo cozyness e coolness allo stesso tempo. Non stupisce quindi che venga voglia di indossarle ogni volta che cominciano a cadere le foglie dalberi. Questa stagione, poi, queste stampe dorigini antiche sono più che mai tornate di tendenza. Sulle passerelle dell’autunno inverno 2024/25 così come nello street style, infatti, le stampe check hanno imperato mettendo in luce, oltre che a una tavolozza infinita di combinazioni cromatiche, anche alla loro versatilità e capacità di attrarre gli sguardi. Come indossarle al meglio quest’anno? Le modalità sono tante e tutte validissime.