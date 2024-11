Iodonna.it - Da abbinare insieme o a contrasto. Per un guardaroba invernale sempre chic

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

Caldi, inebrianti, passe-partout. In una sola parola, eleganti. Ildell’Autunno-Inverno 2024/2025 è all’insegna dei colori neutri. Dal sabbia al beige, passando per il cammello e il nocciola: una tendenza che supera le mode e spazia dall’abbigliamento, ai vestiti agli accessori. Cappotto cammello: come abbinarlo a 20, 30, 40, 50 e 60 anni X Leggi anche › Moda in campo neutro, comeil beige per la nuova stagione Autunno 2024? Essenziali e sobri, pieni e soft, capaci di esaltare peranche il bianco e il nero.