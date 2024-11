Spazionapoli.it - Conte, bilancio pazzesco contro l’Inter e anche Inzaghi trema: spunta un dato incredibile

Sale l’attesa per il big match tra Inter e Napoli, con unsu Antonioche ha iniziato a far sorridere i tifosi azzurri: oraè spaventato Manca solo un giorno alla super sfida tra Inter e Napoli valida per la 12a giornata di Serie A. Il match di San Siro potrà dare un segnale importantissimo al campionato,se ancora in una fase iniziale della stagione. I partenopei sono reduci dalla sconfitta per 3-0l’Atalanta, la seconda in questa stagione, e vogliono subito rialzarsi, mentre i nerazzurri hanno vinto di misura le ultime dueVenezia e Arsenal non senza polemiche.è a -1 dal Napoli e tenterà il soprasso, guardandosi alle spalle da Atalanta, Lazio, Fiorentina edalla Juventus, seppur leggermente più distaccata, Gli azzurri devono cercare di mantenere la vetta della classifica, evitando di finire a -2, ma anzi, sperando di riportarsi a +4 come la scorsa settimana prima del lunch matchla Dea.