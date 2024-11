Ilgiorno.it - Como, due chili di cocaina sotto il sedile della macchina: era nascosta in un pacco Amazon

, 9 novembre 2024 – Quasi duedinascostiil. Erano imballato in un. A trovare la droga e arrestare i due corrieri che la trasportavano sono stati gli agentiPolizia di Stato di. In manette sono finiti una coppia di milanesi di Cassano d'Adda: lui è un 32enne nato in Svizzera, lei ha 38 anni ed è originaria di Treviglio. I poliziotti li hanno fermati in via Mariano Tentorio in centro a, vicino alla sedeMotorizzazione civile, durante un imponente servizio di controllo del territorio organizzato dal questore Marco Calì, con agentiMobile,Volanti eSesta sezione del Gabinetto. Viaggiavano a bordo di una nuova Peugeot 3008 con targa elvetica, noleggiata da società di Noranco, sempre in Svizzera.