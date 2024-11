Sport.quotidiano.net - Ciclismo: Maria Pardini rieletta alla guida del Comitato Provinciale di Massa Carrara

Marina di,9 novembre 2024 – E’ stato quello della provincia diil primodella Toscana ad essere eletto per il prossimo quadriennio olimpico. L’assemblea elettiva si è tenuta presso la sede del CONI dia Marina dipresieduta da Matteo Bastoni con la presenza di 15 società. Non ci sono state sorprese nel senso che i dirigenti disposti a farne parte per i prossimi 4 anni erano 5 (numero minimo previsto).nella carica di presidentessaapprezzata leader delanche nelle ultime stagioni che ha ottenuto 13 voti., figlia di un indimenticabile dirigente come è stato per una vita intera il compianto Renato, avrà quali consiglieri nel, il riconfermato Settimo Turba (11 voti), Giovanni Natucci (11), Michele Tabarracci (9), Fabrizio Lenzetti (8).