Gaeta.it - Brucellosi bufalina in Campania: focolai e misure per il controllo della malattia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazionein, e in particolare nel Casertano, è in continua evoluzione. Recenti report hanno rivelato numeri allarmanti riguardo aiattivi, segnalando un progressivo calo dei casi e una diminuzione delle macellazioni, ma anche la necessità di interventi per il. L’analisi dei dati, aggiornati all’8 novembre, offre uno spaccato chiarosituazione attuale.attivi e aree a rischio nel CasertanoAttualmente, sono 28 idiattivi in allevamentiprovincia di Caserta. La maggior parte di essi, ben 19, si concentra in quattro comuni: Cancello e Arnone, Castel Volturno, Grazzanise e Santa Maria la Fossa. Questi comuni delineano un’area cluster di rischio epidemiologico, caratterizzata da una notevole concentrazione di allevamenti e una densità elevata di capi bufalini.