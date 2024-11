Lanazione.it - Via Calamandrei, ci siamo. Parte il cantiere di notte nella strada delle buche

di Matteo Marzotti AREZZO Adesso ci. I lavori per il rifacimento del mantole di via, unaarterie più importanti che collegano la Valdichiana, il casello autole alla periferia di Arezzo, il quartiere di Pescaiola e quindi il centro stanno per partire. Da tempo infatti automobilisti - residenti ma anche e soprattutto i tanti imprenditori e lavoratori che transitano qui ogni giorno - chiedevano un intervento deciso per sistemare unache il passare del tempo ma anche gli agenti atmosferici hanno danneggiato in maniera pesante.di varie dimensioni, in certi casi autentici crateri, si presentano sulla sedele che collega Ponte a Chiani alla Maestà di Giannino, la rotonda che immette verso il quartiere di Pescaiola. Circa due chilometri diche si traducono in un investimento vicino ai due milioni di euro, circa un milione e 800 mila euro per la precisione.