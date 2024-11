Iodonna.it - Un video in bianco e nero diretto dai Morelli Brothers, per raccontare di una relazione complicata, tra passione e mancanza di fiducia

Dopo settimane di attesa, arriva finalmente Feeling, il nuovo singolo che segna la prima collaborazione tra Tiziano Ferro ed Elodie. Il lancio del brano segue un incontro che i due artisti avevano anticipato il 17 settembre, quando, con un post su Instagram, avevano mostrato una cena insieme a Los Angeles. Una serata che non raccontava solo della loro amicizia, ma anche del momento perfetto per creare una sinergia musicale. Il risultato di questo incontro è una canzone che unisce le esperienze artistiche di entrambi, regalando al pubblico una ballad ritmata e un’emotività palpabile. Lo stile di Elodie guarda le foto Il Feeling tra Elodie e Tiziano FerroIl brano, prodotto dal talentuoso Pietro Paroletti sotto il nome d’arte Golden Years, offre sonorità R&B che richiamano le radici musicali di Ferro, ma al contempo anticipano nuovi orizzonti sonori per Elodie.