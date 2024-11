Lanazione.it - Uguaglianza di genere. Castelfranco Piandiscò fa un deciso passo in avanti

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Arezzo, 08 novembre 2024 –promuove l'diin Europa e presenta la candidatura per il progetto Erasmus+ "GEPa", Gender Equality in Public Administration, che sviluppa strumenti innovativi come un “Indice didi” specifico per le amministrazioni locali e un programma di formazione mirato per funzionari pubblici. In caso di esito positivo, il Comune dell'altopiano valdarnese coordinerà un consorzio internazionale composto da partner qualificati provenienti da Italia, Bulgaria e Spagna con un budget richiesto di 60.000 euro e una durata di 24 mesi. “Questa candidatura – ha commentato il sindaco Michele Rossi - rappresenta un salto di qualità per la nostra amministrazione. Non si tratta solo di promuovere l'di, un valore fondamentale per la nostra comunità, ma di posizionarecome un attore chiave nel panorama europeo dell'innovazione sociale e amministrativa.