Gaeta.it - Se hai dai 14 ai 35 anni ti spetta un voucher da 200 euro: fai subito domanda online

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Se sei un giovane tra i 14 e i 35potresti avere diritto a un’opportunità imperdibile: undel valore di 200.Questo progetto è sostenuto dal Fondo nazionale per le politiche giovanili, che ha stanziato complessivamente 27.773,18.Isono stati pensati per promuovere l’inclusione sociale e stimolare i giovani a sviluppare le proprie capacità, tenendoli impegnati in attività che possano arricchire il loro percorso personale e formativo. L’assessore e vicesindaco Lucia Travaglini ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando come essa possa contribuire a tenere i giovani lontani da situazioni di marginalità, incentivandoli a partecipare attivamente alla vita comunitaria attraverso esperienze educative e formative.Requisiti per accedere alPer poter beneficiare di questo contributo, ci sono alcuni requisiti fondamentali da rire.