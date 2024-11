Sciopero 8 novembre in Toscana | stop autobus e tram

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

inin, venerdì nero pernazionale di 24 ore indetto da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA Cisal e UGL Fna per rinnovo contratto di lavoro.Garantito solo il 30% delle corse in determinate fasce orarie.Per quanto riguarda Autolinee Toscane effettuate solo alcune corse tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.Qui le corse programmate.Al di fuori di queste fasce “il servizio sarà svolto in base al grado di adesione che si prevede molto elevato”.Loriguarda anche lavia di Firenze: servizio ridotto al 30%, spiega Gest, con “i servizi minimi assolutamente indispensabili” individuati durante le fasce 06.30- 09.30 e 17.00-20.00?.Autolinee Toscane: “Locoinvolge sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.