Latuafonte.com - Rapina al Banco Central come finisce: spiegazione del finale

Leggi l'articolo completo su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 8 Novembre 2024 8:43 pm by RedazioneDall’8 novembre 2024 è disponibile su Netflixal. Si tratta della serie TV spagnola che racconta un dramma basato su una storia vera. Precisamente la trama è ispirata alla realeche è avvenuta negli anni ’80 nella Bancae di Barcellona, durante un periodo di forte crisi politica. Il momento risale al 23 maggio del 1981, quando undici uomini incappucciati entrano nella sedee della Banca e da lì non inizia una semplice, bensì una lotta per una nuova democrazia in Spagna. La serie TV vede tra i protagonisti due attori spagnoli ormai noti, Maria Pedraza e Miguel Herrán. Ma vediamo insieme cosa succede nel corso degli episodi e nelal: riassunto della tramaLeggi anche: Outer Banks 4 parte 2: JJ muore? Chi ha la Corona,e stagione 5Leggi anche: Don’tHomee stagione 2La trama della serie TValvede undici uomini incappucciati che si introducono nella Bancae di Barcellona per una