Tvzap.it - Pupo, la rivelazione della cantante italiana: “Ha divorziato dalla moglie per me”

Leggi l'articolo completo su Tvzap.it

News Tv. Laè stata ospitepuntata di oggi, venerdì 8 novembre 2024, de La Volta Buona e ha raccontato alcuni retroscena sulla sua relazione con. La donna ha raccontato la sua vita travagliata: dal padre che non ha mai conosciuto, alla carriera, passando per la depressione. Inoltre ha parlato dei suoi amori. Il più importante fu, che lascio suaper stare con lei. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, Enzo Paolo vuole abbandonare la casa: il vero motivoLeggi anche: Sophia Loren, lasull’eredità spiazza tuttiDonatella Milani, l’assenza di un padreDonatella è cresciuta senza il suo padre biologico e in seguito sua madre aveva trovato un altro grande amore, che però è morto in un incidente stradale quando lei aveva appena 9 anni.