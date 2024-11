Tpi.it - Più cooperazione per il Mediterraneo per affrontare il rischio di povertà idrica: l’agenda di AQP e Ambrosetti

Il cambiamento climatico sta riducendo sempre più le risorse idriche a disposizione del pianeta, mentre al tempo stesso continua ad aumentare la domanda di acqua. I fenomeni sono d’altronde purtroppo sotto gli occhi di tutti, con siccità alternate a eventi estremi che mandano in tilt sistemi progettati per un altro contesto. Un impoverimento idrico che può e deve essere affrontato con maggiore– in particolare tra i Paesi delallargato – su temi come i consumi, l’efficientamento, l’interconnessione, il riuso e le fonti alternative.È la sfida dell’integrazione lanciata a Ecomondo, nella Fiera di Rimini, da Regione Puglia, Acquedotto Pugliese (AQP) e The European House –, autori del paper “Water for the Mediterranean: quale Agenda per i prossimi anni”, con il quale si scatta la prima fotografia unitaria dell’area.