Mistermovie.it - Mister Movie | Channing Tatum finalmente nei panni di Gambit in Deadpool & Wolverine: Il Sogno si Avvera

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La tanto attesa interpretazione dineidiarrivata in, e sembra che la performance dell’attore abbia impressionato non solo i fan, ma anche la Marvel., uno dei personaggi più amati e controversi degli X-Men, ha fatto il suo ingresso nel film come parte di un cast di guest star a sorpresa, unendosi a volti familiari come Chris Evans nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana, Jennifer Garner neidi Elektra, Wesley Snipes come Blade e Dafne Keen neidi Laura Kinney/X-23.: Un Personaggio cheHa Sognato di Interpretareè stato collegato ada anni, fin dai tempi in cui la 20th Century Fox stava sviluppando un film dedicato al personaggio.