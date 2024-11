Lanotiziagiornale.it - Manovra, la storia si ripete e a pagare sono sempre gli ultimi

Lo scrittore e drammaturgo irlandese Oliver Goldsmith una volta disse: “Le leggi schiacciano i poveri e i ricchi governano le leggi”. Una banale verità. Siccome lasi, anche quest’anno, dopo i tagli con l’accetta del 2023 – a regime, Assegno di inclusione e Sfl costano 1,7 miliardi in meno del Reddito di cittadinanza – la legge di Bilancio lascia “senza ombrello” gli, i dimenticati.Il ddl “non affronta in modo strutturale l’aumento della povertà assoluta, in particolare tra le famiglie giovani con figli, né il divario sociale e territoriale” ha sentenziato Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, in audizione alla Camera per bocca del direttore scientifico Enrico Giovannini: “Non si rileva una coerenza con altri interventi pubblici, come il Pnrr, i Fondi strutturali e il Fondo sviluppo e coesione, népreviste modifiche all’Assegno di inclusione o al Supporto per la formazione e il lavoro”.