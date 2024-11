Lettera43.it - L’Europa è pronta al ritorno di Trump alla Casa Bianca?

E se l’elezione di Donaldper un secondo storico mandato fosse l’occasione perper trovare finalmente se stessa? Il “cappello” degli Stati Uniti con ildel tycoonpotrebbe non essere più assicurato. Anzi. È praticamente una certezza che l’unilateralismoiano produrrà un ripiegamento su se stessa dell’America. Lo aveva già detto, qualche mese fa, parlando con la Stampa, il politologo Yascha Mounk, a proposito della guerra: «Per 70 annisedicente ‘pacifista’ ha fatto le vacanze della Storia contando sul fatto che a proteggerla dall’Unione Sovietica e da altri pericoli internazionali ci fosse Washington. Le vacanze però sono finite, perché conche controlla il Partito repubblicano l’America non sarà più un partner affidabile. Come se non bastasse, la Russia, è tornata a farsi minacciosa.