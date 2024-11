Inter-news.it - Lautaro Martinez, l’agente: «Conte resterà sempre nel suo cuore»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Alejandro Camano, agente di, ha parlato prima di Inter-Napoli del match e soprattutto è tornato sui rapporti del suo assistito con il passato su Telecapri.PARTITA – Alejandro Camano, agente di, commenta il match in programma domenica: «L’Inter è una squadra in fiducia e deve vincere. Il Napoli mi piace molto, ma credo che l’Inter vincerà.neldi, per lui è stato molto importante. E’ felice se le cose gli vanno bene, ma domenica vuole vincere.non è solo gol, è uno che facilita il gioco dell’Inter, proprio per questo non può vivere solo per il gol. Lauti gioca bene sia vicino all’area di rigore che lontano. Non è importante ciò che dice la gente su, ma è importante quello che lui riesce a dare alla squadra».