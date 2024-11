Italia-Cina, Mattarella vede Xi Jinping, ribadita amicizia e nuova stagione collaborazione

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Pechino, 8 nov. (askanews) – La parola più ricorrente è stata, insieme a dialogo e. Nell’incontro oggi nella sala del popolo di Pechino Sergioe il Presidente della Repubblica popolare cinese, Xi, hanno usato un linguaggio univoco per ribadire che i rapporti tra i due paesi sono positivi e si rafforzano. Nonostante l’uscita dal memorandum sulla via della Seta, insomma, le relazioni ripartono con nuovo slancio. A partire dal settore culturale, su cui è stata centrata la visita di Stato del Presidente della Repubblica, con la chiusura del forum culturalee la firma di dieci accordi e memorandum che spaziano dalla cooperazione cinematografica alla concorrenza. I legami tra i due popoli sono antichi e solidi dicee Xigli risponde definendolo “un vecchio amico del popolo cinese e un mio buon amico” con cui “lavorare insieme per costruire un mondo migliore di armonia e convivenza, superando i conflitti e attraverso la cooperazione”.