Incidenti stradali | perde controllo della morto muore 39enne a Frosinone

Milano, 8 nov. (LaPresse) – Un uomo di 39 anni, M.A., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Supino, in provincia di. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo ha perso ilsua moto, una Kawasaki, ed è caduto sull’asfalto. Nell’impatto ilha perso la vita. Sul posto una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri e il comandantelocale stazione dei militari dell’Arma.