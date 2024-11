Lanazione.it - Il violino di Letizia Gullino sulle note di Bach e Ysaÿe alla CaMu

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Arezzo, 8 novembre 2024 – Domani, sabato 9 novembre, alle 17.30, al– Casa della Musica di Arezzo (Piazza Grande) proseguono i concerti della Stagione cameristica dell’Associazione Le 7. Arriva ad Arezzo la giovane e bravissima violinista, vincitrice del Concorso Internazionale Premio Crescendo Archi 2023 del Premio Andrea Tacchi per il miglior violinista nell’ambito dello stesso concorso, promosso dal 2010 a Firenze dall’Associazione A.Gi.Mus. La musicista sarà impegnata in un recital persolo con musiche di. Sempre sabato 9 novembre,Casa Rossa al Colle del Pionta (sede della Scuola di Musica Le 7), si inaugurano i “check days”, nuova iniziativa dell’Associazione rivolta agli studenti, che propone momenti di incontro con affermati docenti che permettono un controllo delle proprie abilità tecniche e del repertorio che si sta preparando, in modo più mirato rispettoclassica masterclass.