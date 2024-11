Gaeta.it - Il fenomeno del dark tourism in Italia: tra tragedie e attrazioni macabre

Facebook WhatsAppTwitter Ilè unin crescita che attrae visitatori verso luoghi legati ae eventi drammatici. In, diverse città e paesi sono diventati tappe obbligate per chi è interessato a scoprire la storia oscura del Paese, spesso attraverso la visita di luoghi legati a fatti di cronaca nera. Località come Cogne, Avetrana, Perugia e l’Isola del Giglio stanno vivendo un vero e proprio afflusso di turisti curiosi, attratti dalle loro tristi storie. Recentemente, è stato lanciato anche un gioco da tavolo intitolato “Merendopoli“, ispirato ai delitti del “Mostro di Firenze“, il che evidenzia ulteriormente l’interesse per questi eventi.Cogne e gli omicidi memorabiliCogne, pittoresco comune montano, è diventato famoso a causa della drammatica vicenda di Samuele Lorenzi, il quale fu assassinato nel 2001.