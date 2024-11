Formiche.net - Il dilemma del 2% alla Difesa. Tra necessità e vincoli di bilancio, l’Italia cerca una soluzione

Di fronte alle crisi geopolitiche che caratterizzano l’attuale scenario internazionale, investire inè percepito dmaggior parte dei governi europei, quello italiano incluso, una, e non una scelta. Tuttavia, per il nostro Paese, la sfida per raggiungere il 2% del Pil da destinare al comparto resta aperta. Nella recente audizione al Senato, il ministro della, Guido Crosetto, ha ribadito comesia “ancora lontana” dall’obiettivo di spesa per ladel 2% del Pil, che andrebbe raggiunto entro il 2028. Ormai la soglia decisa in sede Nato non è nemmeno più un obiettivo “ma un requisito minimo” ha osservato il ministro. Si tratta di un aspetto “centrale per garantire il funzionamento dello strumento militare in un contesto globale sempre più competitivo”.Sul tema è intervenuta, a margine della riunione informale dei Capi di Stato o di governo del Consiglio europeo, in corso a Budapest, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Sono convinta che l’Europa e quindi anchedebbano riuscire a garantire la loro maggiore indipendenza e autonomia, anche investendo di più in”.