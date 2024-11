Lapresse.it - Elon Musk: “Il tempo dei guerrafondai è finito”

“Le uccisioni insensate finiranno presto. Ilper iè scaduto”. Lo ha scritto su X l’amministratore delegato di Tesla,. Nelle scorse ore lo stessosi è reso protagonista, sempre sul social, di un botta e risposta con la Germania. Il governo tedesco oggi ha reagito all’insulto rivolto al cancelliere Olaf Scholz da. Quest’ultimo aveva scritto in tedesco sulla sua piattaforma X dopo la crisi della coalizione: “Olaf è uno stupido”. La vice portavoce del governo, Christiane Hoffmann, ha detto in merito ai giornalisti Berlino: “Su X c’è libertà per gli stupidi”. “I social media sono un mezzo importante per il governo federale per spiegare e comunicare il proprio lavoro”, ha aggiunto Hoffmann, giustificando la presenza del governo tedesco sulla piattaforma. Lo riporta Tagesschau.