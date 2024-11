Quifinanza.it - Dopo la vittoria di Trump negli Usa, l’Italia si avvicina alla Russia: una nuova era?

Ladi Donaldnelle presidenziali americane più pazze a memoria d’uomo ha già dato uno scossone al mondo, provocando effetti farfche si cominciano già a intravedere. La politica estamericana non ha orientato il voto degli statunitensi nello scegliere il loro nuovo presidente, ma rappresenta sicuramente il dossier principale per il resto del mondo.Una delle tessere trabnti dell’effetto dominoiano è senza dubbio la competizione con le potenze rivali. Come la, che ha atteso il risultato delle urne a stelle e strisce per accettare le credenziali dell’ambasciatrice italiana a Mosca, Cecilia Piccioni. Inizia unaper le relazioni tra il nostro Paese e la Fedzione, nonostante il perdurare della guerra in Ucraina?L’ambasciatrice italiana a Mosca ha incontrato PutinNel complesso Vladimir Putin ha accettato le lettere credenziali di 28 ambasciatori stranieri.