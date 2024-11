.com - Dl Infrazioni, Confindustria Nautica: accolte richieste su concessioni porti turistici

(Adnkronos) – Il Senato ha convertito in legge, con modifiche, il decreto c.d. “”, confermando il testo già approvato dalla Camera dei deputati. Il decreto, tra le altre misure, interviene sul regime delledemaniali marittime, modificando la Legge 5 agosto 2022, n. 118 (DDL “Concorrenza”) varata dal governo Draghi, e accogliendo lediche ha seguito tutta la fase preparatoria del testo e i successivi lavori parlamentari. Il nuovo testo prevede, in ossequio alla Direttiva Bolkestein e alle sentenze della Corte di giustizia UE (nonché della giustizia amministrativa nazionale) la specificità delle strutture della, sul presupposto che l’utilizzazione dei beni portuali non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, poiché “non dovrebbero configurarsi comedi servizi” (secondo la Sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016) e sono rilasciate sulla base di una procedura di evidenza pubblica in base al DPR n.