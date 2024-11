Lanazione.it - Diabete, una serie di incontri per conoscerlo e imparare a gestirlo

Arezzo, 8 novembre 2024 – “e benessere”. È questo il tema della Giornata Mondiale del2024 il cui obiettivo è sensibilizzare su una patologia che nel mondo coinvolge milioni di persone, organizzando unadi iniziative per informare le persone sui rischi legati ale sugli stili di vita corretti per prevenirlo e combatterlo. La Diabetologia di Arezzo, diretta dalla dr.ssa Alessia Scatena, ha messo in campo unadi iniziative per sensibilizzare le persone su questa patologia che può essere invalidante. Ilrappresenta una delle emergenze sanitarie più rilevanti a livello mondiale, insieme a malaria e tubercolosi. In Italia, si stima che circa 4 milioni di persone convivano con questa malattia, con una prevalenza in Toscana che raggiunge il 6,1% della popolazione.