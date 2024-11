Ultimouomo.com - Bisogna credere nel percorso, intervista a Mattia Furlani

Indossare una medaglia olimpica può essere un fardello, non solo perché può arrivare a pesare quasi mezzo chilo. Non tutti riescono a tenere il collo diritto e ripartire senza farsi mangiare dalle aspettative. Non sembra sia questo il caso di, classe 2005, bronzo nel salto in lungo ai Giochi Olimpici di Parigi. È giovane, lo sa e vuole godersi il momento. Costruire un processo di crescita con i giusti tempi. È ancora incredulo, usa la parola "utopia" per descrivere quanto raggiunto quest’anno. Un anno in cui ha messo in bacheca il podio olimpico, passando per il doppio argento agli Europei di Roma e ai Mondiali Indoor di Glasgow. Per metabolizzare il suo primo grande traguardo ha passato gran parte del post-gara su un balcone del villaggio olimpico, baciato dalla brezza parigina, ripercorrendo mentalmente i salti delle ore precedenti.